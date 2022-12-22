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Подоляк зробив висновки поїздки Зеленського до Вашингтона: США зафіксували, що Росія має програти

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Подоляк зробив висновки поїздки Зеленського до Вашингтона: США зафіксували, що Росія має програти

Фото: Associated Press

За його словами, ЗСУ отримають необхідну військову допомогу.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк окреслив чотири висновки поїздки Володимира Зеленського до Вашингтона.

Про це Подоляк написав у своєму Twitter.

Одним з головних в Офісі президента називають остаточне рішення США про поразку агресорки Росії у війні.

"США остаточно зафіксували базу: 1. Росія має програти. 2. Компромісів "території в обмін на псевдо/мир" не буде. 3. Україна отримає всю необхідну військову допомогу. Максимально. 4. Істерика Росії "поговоріть із нами" нікого не цікавить...", - написав представник ОП. 

Нагадаємо, 21 грудня Зеленський вперше від початку війни покиданув межі України - вирушив до Вашингтона. Президент США Джо Байден заявив, що для нього "честь бути поруч з Україною в об'єднаному захисті від жорстокої війни, яку проводить Путін". 

Володимир Зеленський подякував США за підтримку. Він зазначив, що стосунки двох держав вийшли на новий рівень, а також назвав візит історичним.

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Дата публікації
Перегляди
1779
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