Подоляка обурила заява голови штабу генсека НАТО про здавання територій

За словами представника ОП, це "не невинна заява".

Слова керівника канцелярії НАТО Стіана Єнссена про можливість вступу України до Альянсу через поступку частиною своїх територій можуть призвести до великої трагедії.

На цьому наголосив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телеканалу FreeДом.

Він вважає, що така заява "не випадково вирвалася".

"Мене дуже напружує, а що значить "людина вибачилася"? Він по суті практично відкрито сказав, що ця війна повинна завершитися програшем України. Після цього виходить і каже: "Ну, вибачте, я тут трошки помилився", - наголосив Подоляк, не стримуючи емоції.

За його словами, незважаючи на проросійське лобі, від 2014-го РФ не вдавалося юридично зафіксувати окуповані українські території.

"Зараз ця людина навмисне виходить і прямо говорить: "Давайте юридично зафіксуємо за Росією поцуплені території, рясно политі кров'ю українців". Вас влаштовує, що ця людина вибачається і робить вигляд: "Ні, ми тут пожартували, ми випадково"? Набагато небезпечніше насправді це все виглядає", - обурився представник ОП.

Подоляк переконаний, що така заява віл представника НАТО показала Москві, що на Заході є думка, мовляв, Україну можна дотиснути, знизити інтенсивність війни, перетворивши її на затяжний конфлікт.

"Це не невинна заява, це заява, яка може призвести до великої трагедії", - заявив він.

Днями в НАТО запропонували Україні поступитися територіями, щоб вступити до Альянсу. Таку заяву зробив голова канцелярії генсека. За словами Стіана Єнссена, треба подумати, якою буде безпекова ситуація в Україні після закінчення війни.

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