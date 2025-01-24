Подовження санкцій ЄС проти Росії: Орбан висунув ультиматум Україні

Політик хоче, аби Україна дозволила транзит газу РФ через свою територію.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україні умови для подовження санкцій ЄС проти агресорки Росії. Йдеться про продовження транзиту російського газу.

Про це йдеться у заяві угорського політика, повідомляє Bloomberg.

З його слів, нібито Будапешт не залежить від українського транзиту газу, бо вже кілька років імпортує російський газ в обхід через Турецький потік. Це дозволяє зараз допомагати Словаччині, каже Орбан. Втім, дії Києва, заявляє політик, спровокували дорожчання бензину в Угорщині. На думку Орбана, санкції ЄС проти Російської Федерації коштували Угорщині 19 млрд євро.

"Я натиснув на ручне гальмо та попросив європейських лідерів зрозуміти, що це не може тривати", - заявив Віктор Орбан.

Угорський прем'єр наголошує на тому, що Україна повинна відновити транзит російського газу та гарантувати, що не припинить транспогртування нафти.

"Якщо хочете допомоги, тоді відкрийте газовий маршрут знову", - сказав він.

Окрім того, очільник Угорщини розкритикував Європейський Союз за те, що він нібито більше підтримує Україну, ніж країни Центральної Європи, які є членами ЄС.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Угорщини закликав зняти санкції Європейського союзу проти агресорки Росії. Мовляв, "час змін настав".

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