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Подробиці госпіталізації очільника Пентагону та обговорення в США інновацій для України: головні новини ночі 9 січня 2024 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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25
Час на прочитання
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Подробиці госпіталізації очільника Пентагону та обговорення в США інновацій для України: головні новини ночі 9 січня 2024 року

Стало відомо, чому Остін потрапив до лікарні / Фото: Сайт президента України

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • У Пентагоні розповіли, чому очільник американського міністерства оборони потрапив до лікарні Читати далі –>
  • У Білому домі зібрали очільників оборонних індустрій США для інноваційних можливостей для України Читати далі –>
  • На Сумщині ліквідували ворожу крилату ракету, яка не вибухнула Читати далі –>
  • Хакери надсилають українським військовим шкідливу розсилку, яка маскується під набір до лав ЗСУ та ЦАХАЛ Читати далі –>
  • В Одеській області негода повалила вітрогенератор Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
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