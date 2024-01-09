Подробиці госпіталізації очільника Пентагону та обговорення в США інновацій для України: головні новини ночі 9 січня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Пентагоні розповіли, чому очільник американського міністерства оборони потрапив до лікарні Читати далі –>
- У Білому домі зібрали очільників оборонних індустрій США для інноваційних можливостей для України Читати далі –>
- На Сумщині ліквідували ворожу крилату ракету, яка не вибухнула Читати далі –>
- Хакери надсилають українським військовим шкідливу розсилку, яка маскується під набір до лав ЗСУ та ЦАХАЛ Читати далі –>
- В Одеській області негода повалила вітрогенератор Читати далі –>
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