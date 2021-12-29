Подробиці майбутніх переговорів США та РФ й рецепт нестандартного олів'є: п'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- США та їхні союзники проведуть багатосторонні переговори з Росією, спрямовані на деескалацію ситуації навколо України, 10-13 січня у трьох різних форматах. Читати далі –>
- Президент США Джо Байден сказав: "Подивимося", відповідаючи на запитання ЗМІ про те, чи зустрінеться він 10 січня з президентом Росії Володимиром Путіним, того ж дня, коли американська та російська урядові делегації мають провести переговори з питань безпеки в Європі. Читати далі –>
- Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з главою МЗС Польщі Збігневом Рау, під час якої розповів про зусилля Вашингтона щодо вирішення російсько-українського конфлікту. Читати далі –>
- Американське ударне авіаносне угруповання на чолі з авіаносцем Harry S. Truman за наказом міністра оборони США Ллойда Остіна затримується у Середземному морі. Читати далі –>
- Олів'є - саме цей салат українці називають найчастіше, коли у них запитуєш про страви, які вони куштуватимуть в ніч проти 1 січня. Читати далі –>