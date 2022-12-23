Подробиці надання американської допомоги Україні та ймовірне навчання з управління Patriot у США

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Головні новини ночі 23 грудня:
- Стало відомо, коли очікується остаточне затвердження $45 млрд допомоги США Україні після візиту Зеленського Читати далі –>
- Макарова розповіла про детальний розподіл коштів США для додаткового фінансування України Читати далі –>
- Вслід за російським кораблем: чим займаються компанії, які потрапили під санкції США Читати далі –>
- Пентагон може навчати українських військових керувати Patriot у США — ЗМІ Читати далі –>
- Посол США в Україні похвалила українську колегу за організацію візиту Зеленського до Америки Читати далі –>
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