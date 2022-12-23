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Подробиці надання американської допомоги Україні та ймовірне навчання з управління Patriot у США

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
5105
Час на прочитання
1 хв
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Подробиці надання американської допомоги Україні та ймовірне навчання з управління Patriot у США

Фото: Ruslan Stefanchuk/Facebook

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 23 грудня: 

  • Стало відомо, коли очікується остаточне затвердження $45 млрд допомоги США Україні після візиту Зеленського Читати далі –>
  • Макарова розповіла про детальний розподіл коштів США для додаткового фінансування України Читати далі –>
  • Вслід за російським кораблем: чим займаються компанії, які потрапили під санкції США Читати далі –>
  • Пентагон може навчати українських військових керувати Patriot у США — ЗМІ Читати далі –>
  • Посол США в Україні похвалила українську колегу за організацію візиту Зеленського до Америки Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
5105
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