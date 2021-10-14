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Подробиці перебування Саакашвілі у Грузії та заяви Путіна: п'ять новин, які ви могли проспати

Подробиці перебування Саакашвілі у Грузії та заяви Путіна: п'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

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П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • Затриманий в Грузії експрезидент Міхеіл Саакашвілі відповів на питання журналістів опозиційного телеканалу. Читати далі –>
  • У Грузії створили мультифункціональну групу лікарів для аналізу стану здоров'я колишнього президента країни Міхеіла Саакашвілі, який оголосив у в'язниці голодування. Читати далі –>
  • Президент Росії Володимир Путін відповів ухильно на питання про наступника. Читати далі –>
  • Для російського опозиціонера Олексія Навального в ув'язненні не будуть створюватися ексклюзивні умови. Читати далі –>
  • У результаті нападу чоловіка з луком в місті Конгсберзі, що на півдні Норвегії, загинули п'ятеро осіб, поранення отримали двоє. Читати далі –>
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