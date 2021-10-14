Подробиці перебування Саакашвілі у Грузії та заяви Путіна: п'ять новин, які ви могли проспати

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
П'ять новин, які ви могли проспати:
- Затриманий в Грузії експрезидент Міхеіл Саакашвілі відповів на питання журналістів опозиційного телеканалу. Читати далі –>
- У Грузії створили мультифункціональну групу лікарів для аналізу стану здоров'я колишнього президента країни Міхеіла Саакашвілі, який оголосив у в'язниці голодування. Читати далі –>
- Президент Росії Володимир Путін відповів ухильно на питання про наступника. Читати далі –>
- Для російського опозиціонера Олексія Навального в ув'язненні не будуть створюватися ексклюзивні умови. Читати далі –>
- У результаті нападу чоловіка з луком в місті Конгсберзі, що на півдні Норвегії, загинули п'ятеро осіб, поранення отримали двоє. Читати далі –>