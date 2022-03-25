Подробиці саміту США та ЄС й санкції проти Лукашенка: п'ять головних новин ночі 25 березня

Подробиці саміту США та ЄС й санкції проти Лукашенка: п'ять головних новин ночі 25 березня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять головних новин ночі 25 березня:

Євросоюз об'єднаний довкола однієї мети: позбавити Москву грошей, які вона витрачає на фінансування війни проти України. Читати далі –>

Президент США Джо Байден заявив, що розрахунок президент Росії Володимира Путіна на розкол в Північноатлантичному альянсі не виправдався, і нині НАТО є згуртованим як ніколи раніше. Читати далі –>

Сполучені Штати Америки та Європейський Союз тісно координуватимуть міжнародну допомогу Україні та політику санкцій проти країни-агресора. Читати далі –>

Влада Австралії запровадила нові санкції проти російських пропагандистів, а також проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Читати далі –>

Президент США Джо Байден планує під час візиту до Республіки Польща цього тижня зустрітися з біженцями з України. Читати далі –>

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