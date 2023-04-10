Подробиці витоку секретної інформації США про Україну та випробування іранського дрону: головні новин ночі 10 квітня 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
Головні події ночі 8 квітня:
- Україна вже змінила деякі свої військові плани через витік секретної інформації - CNN Читати далі –>
- Секретні документи США про Україну міг оприлюднити американець - Reuters Читати далі –>
- Росіяни атакували Херсонщину керованими авіабомбами Читати далі –>
- Трамп "анонсував" Третю світову війну Читати далі –>
- Іран випробовує новий дрон-камікадзе з 50 кг боєприпасів Читати далі –>
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