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Подробиці витоку секретної інформації США про Україну та випробування іранського дрону: головні новин ночі 10 квітня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
2878
Час на прочитання
1 хв
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Подробиці витоку секретної інформації США про Україну та випробування іранського дрону: головні новин ночі 10 квітня 2023 року

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні події ночі 8 квітня:

  • Україна вже змінила деякі свої військові плани через витік секретної інформації - CNN Читати далі –>
  • Секретні документи США про Україну міг оприлюднити американець - Reuters Читати далі –>
  • Росіяни атакували Херсонщину керованими авіабомбами Читати далі –>
  • Трамп "анонсував" Третю світову війну Читати далі –>
  • Іран випробовує новий дрон-камікадзе з 50 кг боєприпасів Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
2878
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