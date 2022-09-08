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Подробиці засідання Радбезу ООН та вибухи у Бєлгороді: головні новини ночі 8 вересня

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Подробиці засідання Радбезу ООН та вибухи у Бєлгороді: головні новини ночі 8 вересня

Фото: Well-Dressed Animals

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 8 вересня:

  • Програма розвитку ООН розпочала оцінку наслідків розв'язаної Росією війни для умов життя, доступу до охорони здоров'я, освіти, засобів до існування, а також впливу на загальний рівень бідності. Читати далі –>
  • Дії російської окупаційної влади, пов’язані з фільтрацією українців на захоплених територіях, порушують Четверту Женевську конвенцію та є воєнним злочином. Читати далі –>
  • Росія зажадала проведення у четвер, 8 вересня, термінового засідання Ради Безпеки ООН, на якому має бути розглянуто питання постачання західної зброї Україні. Читати далі –>
  • Масова депортація РФ жителів тимчасово окупованих територій України може свідчити про намір Москви змінити демографічний склад цих регіонів. Читати далі –>
  • Жителі Бєлгородської області Росії масово почали скаржитися, що мають проблеми зі світлом. Водночас є інформація про те, що підірвали підстанцію біля військкомату. Читати далі –>

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
58к
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