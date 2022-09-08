Подробиці засідання Радбезу ООН та вибухи у Бєлгороді: головні новини ночі 8 вересня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 8 вересня:
- Програма розвитку ООН розпочала оцінку наслідків розв'язаної Росією війни для умов життя, доступу до охорони здоров'я, освіти, засобів до існування, а також впливу на загальний рівень бідності. Читати далі –>
- Дії російської окупаційної влади, пов’язані з фільтрацією українців на захоплених територіях, порушують Четверту Женевську конвенцію та є воєнним злочином. Читати далі –>
- Росія зажадала проведення у четвер, 8 вересня, термінового засідання Ради Безпеки ООН, на якому має бути розглянуто питання постачання західної зброї Україні. Читати далі –>
- Масова депортація РФ жителів тимчасово окупованих територій України може свідчити про намір Москви змінити демографічний склад цих регіонів. Читати далі –>
- Жителі Бєлгородської області Росії масово почали скаржитися, що мають проблеми зі світлом. Водночас є інформація про те, що підірвали підстанцію біля військкомату. Читати далі –>