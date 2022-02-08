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Подробиці зустрічі Макрона та Путіна й кампанія вакцинації проти поліомієліту в Україні: п'ять новин, які ви могли проспати

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Подробиці зустрічі Макрона та Путіна й кампанія вакцинації проти поліомієліту в Україні: п'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • Російський президент Володимир Путін висловився про позицію Києва щодо Мінських угод. Читати далі –>
  • Президент Франції Еммануель Макрон назвав главу української держави Володимира Зеленського холоднокровним. Читати далі –>
  • Якщо Україна вступить до НАТО, то може розпочатись військовий конфлікт за участю Альянсу. Про це заявив президент Росії Володимир Путін. Читати далі –>
  • За перший тиждень кампанії щеплення проти поліомієліту в Україні, станом на 5 лютого 2022 року, захист отримали 9 273 дитини віком від 6 міс до 6 років Читати далі –>
  • В Україні завершилися клінічні випробування усіх доступних в Україні вакцин проти COVID-19 — CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna та AstraZeneca. Читати далі –>

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