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Подробиці довкола великоднього "перемир’я": головні новини ночі 20 квітня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 20 квітня 2025 року:
Бойові дії тривають, російські удари продовжуються — Зеленський Читати далі –>
"Проводимо оборонну операцію і реагуємо на атаки противника": український військовий про "перемир'я" Читати далі –>
Повне припинення вогню: представники Трампа вирушать до Лондона на перемовини Читати далі –>
Цинізм найвищого рівня: Путін відвідав великоднє богослужіння Читати далі –>
CNN: Великоднє перемир’я Путіна — реверанс Трампу Читати далі –>