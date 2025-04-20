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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1453
Час на прочитання
1 хв

Подробиці довкола великоднього "перемир’я": головні новини ночі 20 квітня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Володимир Путін, Володимир Зеленський, Дональд Трамп

Володимир Путін, Володимир Зеленський, Дональд Трамп

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 20 квітня 2025 року:

  • Бойові дії тривають, російські удари продовжуються — Зеленський Читати далі –>

  • "Проводимо оборонну операцію і реагуємо на атаки противника": український військовий про "перемир'я" Читати далі –>

  • Повне припинення вогню: представники Трампа вирушать до Лондона на перемовини Читати далі –>

  • Цинізм найвищого рівня: Путін відвідав великоднє богослужіння Читати далі –>

  • CNN: Великоднє перемир’я Путіна — реверанс Трампу Читати далі –>

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