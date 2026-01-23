- Дата публікації
Політика
175
1 хв
Подробиці зустріч Путіна та Віткоффа та допомога від Австралії: головні новини ночі 23 січня 2026 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 23 січня 2026 року:
Австралія виділить майже $7 млн на підтримку енергетичного сектору України
Путін завершив переговори зі спецпосланцем Трампа Віткоффом у Кремлі
Фон дер Ляєн: «Пакет процвітання» для України майже завершено — що передбачає документ
У Кремлі заявили, що погодилися на переговори в Абу-Дабі у форматі "Росія–США–Україна": що відомо
Трамп пояснив рух великої флотилії ВМС США у бік Ірану