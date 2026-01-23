ТСН у соціальних мережах

Політика
175
1 хв

Подробиці зустріч Путіна та Віткоффа та допомога від Австралії: головні новини ночі 23 січня 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Путін та Віткофф

Путін та Віткофф / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 23 січня 2026 року:

  • Австралія виділить майже $7 млн на підтримку енергетичного сектору України Читати далі –>

  • Путін завершив переговори зі спецпосланцем Трампа Віткоффом у Кремлі Читати далі –>

  • Фон дер Ляєн: «Пакет процвітання» для України майже завершено — що передбачає документ Читати далі –>

  • У Кремлі заявили, що погодилися на переговори в Абу-Дабі у форматі “Росія–США–Україна”: що відомо Читати далі –>

  • Трамп пояснив рух великої флотилії ВМС США у бік Ірану Читати далі –>

175
