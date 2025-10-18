- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 2093
- Час на прочитання
- 1 хв
Подробиці зустрічі Зеленського та Трампа: головні новини ночі 18 жовтня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 18 жовтня 2025 року:
Зеленський після зустрічі з Трампом: "Ми маємо зупинитися там, де є зараз, а далі говорити про кроки до миру" Читати далі –>
Україна стала сильнішою, але ППО не завжди справляється з балістичними ракетами — Зеленський Читати далі –>
Зеленський після спілкування з Трампом: Ця розмова може реально наблизити завершення війни (фото) Читати далі –>
Трамп відмовився надавати Україні ракети “Томагавк”, – Axios Читати далі –>
Трамп знову озвучив свій “мирний план”: зупинити війну “по лінії бою” просто зараз Читати далі –>