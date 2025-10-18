ТСН у соціальних мережах

Політика
2093
1 хв

Подробиці зустрічі Зеленського та Трампа: головні новини ночі 18 жовтня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Трамп і Зеленський

Трамп і Зеленський / © Володимир Зеленський

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 18 жовтня 2025 року:

  • Зеленський після зустрічі з Трампом: "Ми маємо зупинитися там, де є зараз, а далі говорити про кроки до миру" Читати далі –>

  • Україна стала сильнішою, але ППО не завжди справляється з балістичними ракетами — Зеленський Читати далі –>

  • Зеленський після спілкування з Трампом: Ця розмова може реально наблизити завершення війни (фото) Читати далі –>

  • Трамп відмовився надавати Україні ракети “Томагавк”, – Axios Читати далі –>

  • Трамп знову озвучив свій “мирний план”: зупинити війну “по лінії бою” просто зараз Читати далі –>

2093
