"Подружився" з диктатором Путіним: спецпредставник Трампа розповів про візит до Москви

Спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що під час поїздки до Москви він "розвивав дружбу" з російським "фюрером" Володимиром Путіним.

Про це він сказав на інвестиційному форумі в Маямі, повідомляє видання Sky News.

Зауважимо, що Віткофф минулого тижня відвідав Росію, щоб домогтися звільнення громадянина США Марка Фогеля, якого засудили до 14 років колонії за нібито контрабанду наркотиків. За словами політика, він "мав підтримку президента Трампа, що дуже важливо", а також у Штатів "дуже хороші відносини з саудівцями".

"Вони запевнили нас, що це реально... Для мене це стало вартим поїздки. Ми поїхали. Це була чудова поїздка. Я провів багато часу з президентом Путіним, розмовляв, розвивав дружбу, відносини з ним, і це призвело до того, що Марк сів до літака", - розповів Віткофф.

Sky News наголошує на зростанні геополітичного впливу уряду Саудівської Аравії. Зокрема, свідченням цього є те, що що переговори між США і Росією в Ер-Ріяді відбулися незабаром після поїздки Віткоффа до Москви.

Окрім того, в кулуарах інвестиційної конференції спецпредставник Трампа заявив, що погоджується з критикою свого президента у бік лідера України Володимира Зеленського.

"Я думаю, що я згоден з президентом Трампом, у нього дуже гостре відчуття того, що необхідно зробити для створення тривалого миру між Росією та Україною", - додав Стів Віткофф.

Нагадаємо, за інформацією Reuters, дипломати РФ і США не один раз таємно зустрічались у Швейцарії. Їхні перші контакти розпочалися після того, як Дональд Трамп переміг у виборах в США.

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