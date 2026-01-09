Подвійна пастка: як Україна впливає на позицію Європи щодо погроз Трампа Гренландії

Президент США Дональд Трамп

Бажання залишатися в «фаворі» у Дональда Трампа стало головним пріоритетом для європейських лідерів. Вони навіть готові йти на жертви, аби втримати непередбачуваного президента США за столом переговорів щодо України. Але тепер ця стратегія проходить найважче випробування через ситуацію з Гренландією.

Про це йдеться в аналітичному матеріалі Euronews.

«Неможливо тонка грань»

Як зазначає видання, ніхто в Європі не має ілюзій: протистояти російському вторгненню без американської зброї неможливо. Заради цього ЄС вже пішов на болючі поступки, зокрема погодившись на 15% мита на свої товари.

Тепер, коли Білий дім погрожує захопити Гренландію, і навіть не виключає силовий сценарій анексії, європейці змушені балансувати на «неможливо тонкій грані» між моральним обов’язком захистити Данію та страхом розлютити Трампа.

Показове мовчання в Парижі

Хиткість ситуації проявилася на зустрічі «Коаліції охочих» у Парижі. Коли журналісти запитали Еммануеля Макрона, чи можна довіряти Америці, яка погрожує союзнику анексією Гренландії, він ухилився від прямої критики, перевівши тему на Україну.

«У мене немає причин сумніватися в щирості цих зобов’язань [щодо гарантій безпеки — ред.]», — заявив президент Франції.

Британський прем’єр Кір Стармер також уникнув гострих кутів, нагадавши про «особливі стосунки» зі США у сфері розвідки та оборони.

Заява без засудження

Лідери семи країн (включно з Данією) випустили спільну заяву, де згадали про «принципи суверенітету та територіальної цілісності», але в тексті не було жодного прямого засудження планів США чи погроз.

Це нагадує реакцію Європи на операцію США з усунення Мадуро у Венесуелі: тоді більшість країн також промовчали, вважаючи, що сварка з Трампом через диктатора буде «контрпродуктивною» для українського питання.

Експертна думка: «Подвійна пастка»

Маркус Зінер, старший науковий співробітник Німецького фонду Маршалла, називає це «подвійною пасткою» для Європи.

«Європейці бояться, що критика Трампа може дати президенту США привід укласти мирну угоду за рахунок України та Європи… Зіткнувшись із суто транзакційним президентом США, здається, іншого виходу немає», — пояснив аналітик.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен попередила: анексія острова зруйнує систему безпеки, створену після Другої світової війни. Але страх втратити Україну змушує Європу говорити про це пошепки, йдеться у публікації.

Нагадаємо, Трамп хоче купити Гренландію. Білий дім обговорює виплати до 100 000 доларів кожному жителеві острова, щоб схилити їх до приєднання до США.