Дональд Трамп / © Associated Press

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Останні три роки США та їхні союзники хотіли зробити Росію міжнародним вигнанцем, звинувачуючи її у порушенні міжнародного законодавства та основ ліберального світопорядку. Але Дональд Трамп відновлює відносини з Москвою і відмовляється називати її агресором, а Україну жертвою агресії.

The New York Times пише про подвійні стандарти президента США Дональда Трампа.

Політика Трампа щодо надання військової допомоги показала подвійні стандарти. Адміністрація президента США чітко дала зрозуміти, що не всі союзники рівні.

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«Публічно він погрожує новими санкціями проти російської економіки та заявляє ― лише минулого тижня ― що „подивиться, чи зможемо ми надати“ Україні додаткові ракети ППО, а за лаштунками не виконує жодної зі своїх обіцянок», — нагадують журналісти.

«Усе це свідчить про одне: Трамп не бажає тиснути на Росію, щоб та припинила війну, натомість він залишає напризволяще Україну», — зазначили журналісти.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії Україна покладалася на військову допомогу США, але після приходу Трампа до влади ця допомога стає все більш невизначеною.

Зокрема, напередодні стало відомо, що США зупиняють військову допомогу Україну.

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Припинення військової допомоги зробило Україну вразливою у критичний момент, коли російські війська розпочали нові наступальні дії на тлі делікатних мирних переговорів. Українські урядовці попередили, що без подальшої підтримки з боку США здатність протистояти подальшому просуванню російських військ опиниться під значним ризиком.

Тим часом Дональд Трамп тішиться «прекрасним і дуже люб’язним» висловлюванням диктатора РФ Володимира Путіна про «велику повагу» до нього.