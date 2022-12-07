Подякував за мужність та вручив нагороди: Зеленський побував у медзакладі, де лікуються поранені українські військові

Після повернення зі сходу президент України відвідав поранених захисників в одному з медзакладів Києва

Після повернення з робочої поїздки до Донецької та Харківської областей президент Володимир Зеленський відвідав поранених захисників, які перебувають на лікуванні в одному з медичних закладів міста Києва, і привітав їх із Днем Збройних Сил України.

Про це інформує сайт очільника країни.

Глава держави поспілкувався з бійцями, які проходять лікування та реабілітацію після поранень, поцікавився їхнім самопочуттям та умовами перебування в медустанові, а також потребами воїнів.

«Вітаю вас із Днем Збройних Сил України. Дякую за вашу службу. І найголовніше – швидше одужуйте», – зазначив Володимир Зеленський, звертаючись до захисників.

Президент подякував військовим за мужність і стійкість у боротьбі з ворогом та вручив їм державні нагороди. Зокрема, захисники були відзначені орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів, орденами «За мужність» III ступеня.

Війна Росії проти України

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський привітав ЗСУ зі святом та розповів про візити на Донеччину і Харківщину. Зокрема, на Харківщині він вручив нагороди бійцям, які брали участь у звільненні регіону і які продовжують виганяти окупантів з України.

Додамо, що раніше український лідер Зеленський заявив, що перед війною західні країни не надали жодних даних про наступ росіян. Також голова держави наголосив, що Україна повинна звільнити всі свої території, інакше в майбутньому війна повториться знову.

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