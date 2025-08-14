Подивитися в очі Путіну: хто з президентів США зустрічався з очільником Кремля і чим це закінчилось

Дональд Трамп та Володимир Путін / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з очільником РФ Володимиром Путіним 15 серпня на Алясці.

Упродовж 25 років, як Путін керує Росією, він зустрівся із п’ятьма американськими лідерами: Біллом Клінтоном, Джорджем Бушем-молодшим, Бараком Обамою, Дональдом Трампом і Джо Байденом. Усього таких зустрічей налічується 48.

Відтак саміт на Алясці стане 49-м в історії переговорів між Путіна з американськими президентами.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про зустрічі кремлівського диктатора із лідерами США.

Зустріч Клінтона та Путіна

Білл Клінтон, 42-й президент США, вперше мав зустріч із Володимиром Путіним у вересні 1999 року. Тоді Клінтон обіймав посаду прем’єр-міністра. Наступна зустріч Клінтона, вже як президента, з очільником РФ відбулася 2000 року у Москві.

Володимир Путін (праворуч) та Білл Клінтон (ліворуч) під час церемонії посадки дерев перед зустріччю G8 в Японії, липень 2000 рік / © Associated Press

Примітно, що візит президента США до столиці Росії відбувся незадовго після того, як Путін офіційно став президентом.

Під час візиту до Москви, Клінтон привітав очільника Кремля із рішенням ратифікувати два договори щодо контролю над озброєннями, зазначивши, що «Росія має шанс побудувати процвітання та силу».

Зі свого боку Путін назвав США «одним з наших головних партнерів» та заявив, що Москва завжди виступатиме за співпрацю із Вашингтоном.

Таким чином, зустріч двох лідерів стала спробою до створення позитивного діалогу між країнами та прагненням до співпраці у сфері роззброєння, створенні спільного центру сповіщення про ракетний запуск, збереженні Договору про протиракетну оборону 1972 року та контроль над поширенням ядерних технологій.

Під час візиту Клінтона до Москви, сторони ухвалили спільну декларацію про стратегічну стабільність.

Однак зустріч не обійшлася без конфліктів: у лідерів виникли розбіжності в позиції щодо Чечні, зокрема щодо заходів, яких вжила Росія.

Наступні зустрічі «Клінтон-Путін» відбувалися на полях різноманітних заходів до того часу, як Білл Клінтон не залишив посаду президента у січні 2001 року.

Зустріч Путіна із Бушем-молодшим

Наступним президентом США, з яким зустрівся Путін, став Джордж Буш-молодший. Їхні переговори відбулися у Словенії у липні 2001 року.

Відносини Путіна з Бушем-молодшим, у порівнянні з іншими президентами, можуть видатися найбільш приязними: після терактів 11 вересня у Нью-Йорку, Путін був одним із перших світових лідерів, який запропонував Бушу свою підтримку.

Згодом 43-й президент приймав очільника Кремля із сім’єю на своїй фермі у Техасі, де натякнув на оптимізм у подальшому діалозі із Росією.

Однак, приязнь між країнами тривала недовго: у 2002 році США планували розширити НАТО, що неабияк занепокоїло Путіна.

Загострення у відносинах викликало вторгнення США до Іраку у 2003 році. Пропри ці розбіжності, Буш намагався підтримувати дружні відносини з очільником РФ.

Джордж Буш (ліворуч) та Путін під час пресконференції в резиденції російського лідера в Сочі, квітень 2008 рік / © Associated Press

Після цього, очільник Кремля неодноразово мав зустрічі із 43-м президентом США. За час їхніх переговорів сторонам не вдалося домовитися щодо розміщення системи протиракетної оборони в Європі, адже Росія виступала категорично проти.

З того часу відносини США та Росії залишилися напруженими, прориву не сталося.

Загострення відносин США та Росії: зустрічі Обами з Путіним

Президент США Барак Обама неодноразово зустрічався із президентом Росії Володимиром Путіним (з 2009 до 2016 року). В цей період Путін (йдеться про 2009-2012 роки) перебував на посаді прем’єр-міністра РФ, однак у нього залишалося чимало важелів впливу та достатньо влади аби організувати низку офіційних зустрічей з Обамою.

Зустріч Володимира Путіна та Барака Обами (праворуч) / © Reuters

В той час стосунки між Америкою та Росією лише погіршувалися через розбіжності в поглядах щодо:

вторгнення Росії до Грузії у 2008 році, проти якого виступали США;

підтримку Сирії Росією,

анексію Криму 2014 року, через що США запровадили санкції проти РФ.

Окрім того, РФ почала звинувачувати американців у підготовці державного перевороту проти четвертого президента України Віктора Януковича у 2014 році.

Наступні зустрічі Обами та Путіна відзначалися марними очікуваннями та короткими розмовами.

Зустріч Трампа та Путіна

Зустріч президента Дональда Трампа з Путіним у Гельсінкі (2018 рік) відбулася через півтора року після його обрання, проте навіть тоді його перемога супроводжувалася скандалами щодо можливого впливу Кремля на вибори.

Президенти провели особисту зустріч у присутності лише перекладачів. Пізніше, коментуючи для преси, Путін намагався подати відносини в позитивному ключі та висловив сподівання, що Росії вдасться знайти спільну мову з американськими партнерами.

Зустріч Трампа з Путіним у Гельсінкі, 2018 рік / © Reuters

Тоді Путін заперечував втручання Росії в американські вибори. Таку позицію підтримав Трамп, що згодом викликало різку критику суспільства.

Усього Трамп мав шість зустрічей із Путіним протягом свого першого терміну на посаді президента США.

Женевський саміт: Байден і Путін

За час своєї політичної кар’єри Джо Байден неодноразово зустрічався із Путіним.

Офіційно один раз у статусі президентів вони мали зустріч на саміті у Женеві 16 червня 2021 року, яка тривала три з половиною години.

До того Байден і Путін мали лише зустріч у Москві (2011 рік), коли Байден був віцепрезидентом, а Путін — прем’єр-міністром Росії.

Женевський саміт відбувався на тлі значної напруги між країнами, що пов’язана через російські кібератаки та військову ескалацію Росії на території України.

Володимир Путін (ліворуч) та Джо Байден (праворуч) / © Associated Press

На цій зустрічі Байден та Путін домовилися про стратегічну стабільність, запустили двосторонній діалог щодо контролю над озброєннями та заходів зі зниження ядерних ризиків.

Також на саміті обговорювалася ситуація в Україні з акцентом на Мінські домовленості як основу для врегулювання на сході України. Байден підтримав територіальну цілісність України, Путін підтвердив зобов’язання сприяти реалізації домовленостей.

Згодом лідери дали пресконференції окремо, де Байден заявив, що попередив Путіна про наслідки кібератак і репресій у Росії.

Зустріч мала зменшити напругу, але прориву не сталося — у лютому 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

«Подивитися Путіну в очі»

У п’ятницю на Алясці відбудеться зустріч президента Дональда Трампа із Володимиром Путіним, де ключовою темою розмови стане закінчення війни в Україні.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Трамп хоче «подивитися Путіну в очі» та вичерпати всі варіанти щодо мирного врегулювання конфлікту між Україною та Росією.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт / © Associated Press

«Те, що буде після цієї зустрічі, залежить від президента Трампа, і це частково причина, чому він туди їде. У нього неймовірна інтуїція, і він хоче сісти, подивитися російському президенту в очі та побачити, якого прогресу можна досягти, щоб просунути справу вперед, припинити цю жорстоку війну та відновити мир», — наголосила Левітт.

Примітно, що президент України Володимир Зеленський також використовував цю фразу напередодні «нормандської зустрічі» у 2019 році.

Тоді він заявляв, що їде до Парижа, щоб «подивитися Путіну в очі». Зеленський розраховував зрозуміти за столом переговорів, чи дійсно всі сторони хочуть закінчити війну на Донбасі.

Раніше, американський президент Дональд Трам оцінив ймовірність того, що зустріч із Путіним на Алясці може закінчитися провалом.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.