"Поехали, **б твою мать": Порошенко пояснив, чому тікав від ДБР та нагримав на свого водія

"Поехали, **б твою мать": Порошенко пояснив, чому тікав від ДБР та нагримав на свого водія

Порошенко заявив, що не шкодує про свої дії, але запевнив, що попросив вибачення у водія, на якого нагримав.

Колишній президент та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, який фігурує у справі так званої "вугільної держзради", прокоментував свою емоційну поведінку під час спроби вручення йому підозри слідчими ДБР.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді"

Він заявив, що не шкодує про свої дії, але запевнив, що попросив вибачення у водія, на якого нагримав.

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"В нас була дуже дивна позиція водія, тому що ми дійсно запізнювалися на зустріч. Мій помічник мав сідати в іншу машину, і так було заплановано заздалегідь. Водія чомусь переклинило, і ми півтори хвилини не їхали. І, звичайно, це не передбачалося для інших вух. Я вибачився перед водієм. Він не може пояснити, чому його переклинило, він злякався", — говорить Порошенко.

П’ятий президент запевняє, що не був впевнений, чи це точно представники ДБР і не виключав, що йдеться про пранк.

"Я можу вам сказати, що мій помічник і охорона сказали, що там, на виході, стояли якісь пранкери, блогери. І я точно не знав, що це ДБР. Вони почали кричати, коли ми де-факто вже почали рухатись. І я не був налаштований спілкуватись з замовниками подібних справ", — зазначає політик.

Нагадаємо, що 17 грудня 2021 року слідчі Державного бюро розслідувань намагалися особисто вручити Порошенкові повістку про виклик на допит, але він втік. Інцидент потрапив на відео, зокрема на кадрах чути, як експрезидент кричить водієві російською мовою: "Поехали, *б твою мать".

Сьогодні в аеропорту "Київ" близько 9:00 ранку приземлився літак з Варшави, на борту якого перебував п'ятий президент України Петро Порошенко , підозрюваний у державній зраді.

, підозрюваний у державній зраді. Експрезидент поскаржився, що в аеропорту йому довго не віддавали паспорт . Проте після 15 хвилин перевірок Порошенка таки пропустили.

. Проте після 15 хвилин перевірок Порошенка таки пропустили. Порошенко виступив перед своїми прихильниками просто в аеропорту та вирушив до Печерського суду, де об 11:40 годині розпочалося засідання

просто в аеропорту та вирушив до Печерського суду, де об 11:40 годині розпочалося засідання О 14:00 у Печерському райсуді Києва після перерви продовжилося засідання у справі Порошенка.