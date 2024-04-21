Поганий день для Путіна: у МЗС прокоментували голосування за допомогу Україні

Кулеба висловив вдячність представникам Конгресу США та її спікеру.

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що 20 квітня стало "поганим днем для Путіна", оскільки Палата представників схвалила пакет допомоги для України.

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Про це Кулеба написав у соцмережі Х.

"Поганий день для Путіна. Поганий день для будь-кого, хто наважився повірити, що Америка може похитнутися, коли йдеться про захист того, що і кого вона відстоює", - зазначив Кулеба.

Він висловив вдячність представникам Конгресу США, її спікеру та членам обох партій за ухвалення довгоочікуваного законопроєкту про допомогу Україні.

"Кожен, хто зробив це рішення реальністю, зробив правильний вибір. Сполучені Штати підтвердили своє глобальне лідерство", - зазначив Кулеба.

Кулеба наголосив, що Україна з нетерпінням чекає на швидке ухвалення законопроекту Сенатом США, його підписання президентом країни Джо Байденом "та на те, що його відчують наші воїни на передовій".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сенаті заявили, що голосування за законопроєкт про допомогу Україні відбудеться у вівторок, 23 квітня.

Крім того, ми раніше інформували, що президент США Джо Байден прокоментував голосування за допомогу Україні у Конгресі.

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