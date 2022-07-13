"Поглинання Білорусі та окупація z-zомбі": Подоляк назвав мету Росії у втягненні РБ у війну

Росія хоче втягнути Білорусь у війну проти України через дефіцит живої сили, а також планує утилізувати армію РБ та усунути від влади самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
Таким чином Росія хоче поглинути Білорусь.
Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав у Мережі 13 липня.
"Потрібно розуміти, що за спробами втягнення Білорусі у війну стоїть не лише бажання Москви покрити дефіцит своєї військової спроможності. Росії потрібна утилізація білоруської армії та втрата опори влади режимом Лукашенка. Далі – поглинання РБ та окупація російськими z-zомбі", – йдеться у дописі радника голови ОП.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ станом на 13 липня, білоруські війська на кордоні з Україною почали проводити перегрупування. Триває ротація особового складу та техніки.
Додамо, що у Білорусі знову підняли в небо літак далекого радіовиявлення А-50 та винищувачі.
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