Погодинно, але не довгостроково: Ткаченко розповів, що держава безплатно не передаватиме релігійним організаціям майно в тривалу оренду

Держава відповідно до українського законодавства не передаватиме безплатно своє майно у довгострокове користування релігійним організаціям.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив у ефірі телемарафону, - пише Укрінформ.

«Ми не можемо безплатно тепер передавати будь-які будівлі, як було раніше, в оренду довгострокову чи на багато років. Законодавство змінилося. Або потрібно буде змінювати законодавство, або потрібно приймати якісь інші рішення за наслідками роботи міжвідомчої комісії стосовно використання майна, яке може бути передане тією чи іншою мірою для релігійних організацій», - сказав Ткаченко.

Він нагадав, що Києво-Печерська лавра належить державі, і в різні часи укладалися різні угоди щодо користування нею, наприклад щодо тимчасового використання погодинно храмів Верхньої лаври - Трапезної церкви та Успенського собору.

«Угода була завершена 31 грудня (2022 року - ред.). Тепер держава може надавати погодинно так само право служіння релігійним організаціям, тому що це все ж таки Лавра і там молитва має звучати. Що ми, власне, і зробили на це Різдво у випадку із ПЦУ», - пояснив очільник МКІП.

Він підкреслив, що перше богослужіння ПЦУ в Києво-Печерській лаврі стало можливим після того, як держава повернула у свою власність Свято-Успенський собор і Трапезну церкву.

Перше богослужіння ПЦУ в Києво-Печерській лаврі 7 січня 2023 року

Вперше в історії ПЦУ Епіфаній провів богослужіння на Різдво у Києво-Печерській лаврі.

Також Епіфаній розповів, чи будуть наступні богослужіння ПЦУ у Лаврі.

До того ж у Києво-Печерській Лаврі вперше пролунала різдвяна колядка українською мовою.

Читайте також:

Різдвяне богослужіння ПЦУ в Лаврі: як проходить служба і чи багато прийшло вірян