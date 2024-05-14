Погоджував контракти про "яйця по 17 грн": чиновник з Міноборони отримав нову посаду

Саме Замлинський протягом 2022-2023 років погоджував контракти на харчування для українських військових за завищеними цінами.

Ексзаступник міністра оборони з питань фінансів та внутрішнього аудиту Ростислав Замлинський був призначений на посаду посла з особливих доручень МЗС України.

Про це повідомляє ГО "Центр протидії корупції".

Зазначається, що Замлинський був заступником міністра оборони за каденції Олексія Резнікова та погоджував контракт про закупівлю "яєць по 17".

Як вказали у ЦПК, інформація про нову посаду Замлинського міститься в його декларації. Зокрема, в документі за 2023 рік ексзаступник міністра оборони вказав уже нову посаду. У громадській організації припустили, що призначення відбулося на початку 2024 року.

На посаді заступника міністра оборони Замлинський займався фінансовими питаннями. За даними ЦПК, саме він протягом 2022-2023 років погоджував контракти на харчування для української армії за завищеними цінами. Зокрема, йдеться і про скандальний контракт про "яйця по 17 грн".

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Наразі з публічних джерел не відомо, якими саме питаннями Замлинський займається тепер на посаді в МЗС.

"Безумством є призначити послом з особливих доручень посадовця, який закривав очі на корупційне пекло в держазакупівлях Резнікова. Якщо ж посадові обов’язки Замлинського в будь-якій спосіб стосуються зброї – таке рішення є злочинним", – висловився голова правління ЦПК Віталій Шабунін.

Замлинський був звільнений з посади в Міноборони у вересні 2023 року разом зі ще п’ятьма заступниками міністра. Це відбулося після того, як замість Резнікова Міноборони очолив Рустем Умєров.

За даними видання ZN.UA, коли спалахнув скандал навколо контрактів про харчування для армії, Замлинський також контролював усі підрозділи Міноборони, які б мали відстежувати корупційні дії у відомстві, включно з антикорупційним правлінням, внутрішнім аудитом та інспекцією.

Нагадаємо, влітку 2023 року Державна аудиторська служба офіційно підтвердила, що в Міноборони закуповували курячі яйця по 17 грн за штуку.

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