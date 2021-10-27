Погрожують "наслідками": Кремль звинуватив Зеленського у "територіальних претензіях" через слова про Крим

Погрожують "наслідками": Кремль звинуватив Зеленського у "територіальних претензіях" через слова про Крим

Заява президента України щодо повернення окупованого півострова не сподобалася Пєскову і він перейшов до погроз.

Учора, 26 жовтня, президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення суду Амстердама про повернення "скіфського золота" Україні. Глава держави зазначив, що окупований Крим також повернеться, як і ці артефакти. Заява президента викликала істерику в країні-агресорці. Кремль уже звинуватив Зеленського у "територіальних претензіях".

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, інформує "ТАРС".

"Безумовно, заява про "повернення" Криму є нині не чим іншим, як заявою про територіальні претензії до Російської Федерації", — сказав речник Путіна.

Він пригрозив, що "подібні заяви можуть мати свої негативні наслідки".

Нагадаємо, що суд у Нідерландах ухвалив передати "скіфське золото" Україні, а не Росії.

Судова тяганина між Україною та Росією тривала вже кілька років. Золото вивезли із чотирьох музеїв Криму на виставку до Нідерландів напередодні анексії півострова РФ. Йшлося про понад 565 предметів із музейного фонду України. Вартість колекції складає близько 10 мільйонів євро.

Апеляційний суд Амстердама сьогодні ухвалив рішення повернути «скіфське золото» в Україну

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