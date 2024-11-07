Погрози Трампа вдарити по Москві: Кулеба оцінив, чи вплине це на Путіна

Російський диктатор здатен давати "задню", тому це лише питання сильних рішень, вважає Кулеба.

Такі заяви, як погроза з боку обраного президентом США Дональда Трампа ударом по Москві, не діють на президента Росії Володимира Путіна. Потрібні конкретні рішення від США.

Таку думку ексголова МЗС України Дмитро Кулеба висловив у інтерв’ю "24 каналу".

Ексміністр зауважив, що заява Трампа "вдарити по центру бісової Москви" – дуже в його стилі.

"Перше, що я думаю – ми всі повинні пам'ятати, – це те, що не потрібно нікого демонізувати або зводити в якийсь суперпозитивний культ", – акцентував Кулеба.

На його думку, для Трампа головне – робити проєкцію своєї сили всередині та зовні США. Йому треба показати, що він сильніший за нинішнього президента США Джо Байдена.

"Тобто те, що не зміг зробити Байден, зможе зробити Трамп. Байден не зміг зупинити Росію, а Трамп зможе", – пояснив ексочільник МЗС.

"На Путіна такі заяви самі по собі не діють. Якщо підуть конкретні рішення від США, які демонструватимуть, що ця заява має свій розвиток, тоді Путін почне дуже швидко реагувати. Ми знаємо, що Путін здатен давати "задню", тому це лише питання сильних рішень", – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, у жовтні Трамп пригрозив Путіну, якщо той "переслідуватиме Україну", завдати удару "просто по центру бісової Москви".

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