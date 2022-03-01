Погрози застосувати ядерну зброю: розвідка США підозрює, що в Путіна можуть бути медичні розлади психіки

Путін наказав своїм військовим керівникам перевести російські сили ядерного стримування в "особливий режим бойового чергування".
У США сподіваються, що президент Росії Володимир Путін не почне третю світову ядерну війну. Перед цим пролунали кілька заяв із Москви, що, мовляв, ядерний потенціал РФ приведений у бойову готовність.
Напередодні в президента США Джо Байдена журналісти запитали, чи варто американцям хвилюватися через можливість початку третьої світової ядерної війни. Байден коротко, одним словом відповів: "Ні". Про це повідомила журналістка ТСН Ольга Кошеленко під час спільного інформаційного телемарафону.
Речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу сказала, що Сполучені Штати наразі не бачать підстав приводити свій ядерний арсенал на рівень підвищеної бойової готовності.
Самі розмови про можливість використання ядерної зброї вносять дестабілізацію, можуть спрацювати як провокація. Тому в Білому домі вважають, що максимально цих розмов треба уникати в публічній площині. Але це не означає, що за цим питанням не стежать.
Існує інше серйозне побоювання. CNN з посиланням на американську розвідку писав, що Путін - психічно-хвора людина у медичному значенні й від нього можна очікувати будь-що. А психічно-хвора людина з ядерною зброєю в руках - це ще вдвічі загрозливіше, ніж просто воєнний злочинець.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін наказав своїм військовим керівникам перевести російські сили ядерного стримування в "особливий режим бойового чергування", посилаючись на "агресивні заяви" членів НАТО і масштабні санкції США й західних лідерів, накладені на нього та російські фінустанови.
Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що цей наказ є шаблоном поведінки Путіна через надумані Кремлем "загрози".
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 29
- гелікоптери - 29
- танки - 191
- бойові броньовані машини - 816
- гармати - 74
- ЗРК "Бук" - 1
- "Гради" - 21
- автомобільна техніка - 291
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 3
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 5300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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