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Погрози Зеленському від невідомого та відновлення слухань щодо катастрофи рейсу MH17. П'ять новин, які ви могли проспати

Погрози Зеленському від невідомого та відновлення слухань щодо катастрофи рейсу MH17. П'ять новин, які ви могли проспати

president.gov.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • Служба безпеки України отримала повідомлення з погрозами першим особам держави. Підозрюваного вже затримали. Читати далі –>
  • Президент США Джозеф Байден обов'язково відвідає Україну, але не в цьому році. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Читати далі –>
  • Українська сторона готова до зустрічі президента України Володимира Зеленського і глави РФ Володимира Путіна. Читати далі –>
  • Слухання у справі про катастрофу Boeing на Донбасі в липні 2014 року поновлюються 6 вересня в суді в Нідерландах. Читати далі –>
  • В Афганістані вбили прессекретаря нацспротиву, але антиталібський рух знищив одного з ключових командирів бойовиків. Читати далі –>

Українські янголи в Афганістані: спецзагін ГУР МО рятує людей під носом у талібів

Українські янголи в Афганістані: спецзагін ГУР МО рятує людей під носом у талібів

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