Погрози Зеленському від невідомого та відновлення слухань щодо катастрофи рейсу MH17. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Служба безпеки України отримала повідомлення з погрозами першим особам держави. Підозрюваного вже затримали. Читати далі –>
- Президент США Джозеф Байден обов'язково відвідає Україну, але не в цьому році. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Читати далі –>
- Українська сторона готова до зустрічі президента України Володимира Зеленського і глави РФ Володимира Путіна. Читати далі –>
- Слухання у справі про катастрофу Boeing на Донбасі в липні 2014 року поновлюються 6 вересня в суді в Нідерландах. Читати далі –>
- В Афганістані вбили прессекретаря нацспротиву, але антиталібський рух знищив одного з ключових командирів бойовиків. Читати далі –>