"Погана, дуже погана або ніяка": Арахамія про жорстку реальність мирної угоди з РФ

Мирна угода з Росією буде «поганою, дуже поганою або її не буде взагалі», і в такому разі війна триватиме.

Про це заявив глава правлячої фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія під час заходу NV.

Арахамія вважає, що гарної угоди з Росією про припинення бойових дій не може бути.

«Хоча є багато людей, які досі вважають, що ми маємо наполягати на якихось фантастичних умовах угоди. Тобто вона буде або погана, або дуже погана, ми всі розуміємо, або її не буде», — заявив очільник фракції «Слуга народу».

Арахамію запитали, яка ймовірність укладання угоди на цьому етапі перемовин. Він зауважив, що тиск на Україну більший, аніж на РФ. Але однаково шанс є, тоді як без участі американців шансів на угоду не буде.

«З американцями зараз, незважаючи на те, що вони тиснуть більше на нас, ніж на них, ми всі розуміємо, так? Але є шанс. Без них, я вважаю, що шансів не буде, буде лише воєнний шлях вирішення проблеми», — каже політик.

Водночас він запевнив, що всі розуміють червоні лінії такої угоди. За словами Арахамії, важливими для України є гарантії безпеки, що вторгнення не повториться. Натомість Росія вимагає віддати їй Донбас, на що Україна не може погодитися.

«І тут у нас червона лінія, що ми не можемо віддати наш Донбас. Навіть якщо б якісь політики знайшлися, які б це пропонували, я впевнений … це неможливо імплементувати. Навіть про це казати неможливо, … а точно не можна в закон якийсь там пхати, тим більше — голосувати», — пояснив він.

На який компроміс може погодитися Україна щодо Донбасу

На думку Арахамії, навколо Донбасу робити якісь гібридні моделі. Але для цього потрібно, щоб росіяни до цього були готові.

«Держдеп там шукає історичні прецеденти, які були взагалі зі складних питань: Боснія — Герцеговина, що було після розпаду Югославії», — зазначив він.

Стаття 5 НАТО для України

Арахамія зауважив, що навіть гарантії безпеки на рівні статті 5 угоди про НАТО не є 100% дієвими для України, адже фактично їх ніхто ніколи не застосовував.

«Але якщо ви відкриєте і подивитеся зараз у Вікіпедії 5 статтю НАТО, ви почитаєте, там написано — у разі воєнної агресії країни НАТО протягом 72 годин мають зібратися і зробити консультації. Я вибачаюся, але 24 лютого за 72 години ми майже втратили Україну. Нас це не влаштовує. … Тобто має бути конкретика: кількість зброї, якої зброї, скільки у нас армія, як вона фінансується, як у нас є так звані пакети стримування, ракети там тощо», — розповів голова фракції «Слуги народу».

Раніше російський диктатор Путін пригрозив новими захопленнями територій України в разі зриву переговорів.