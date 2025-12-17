Україна вимагає справедливого миру / © unsplash.com

Європейські лідери вважають, що мирна угода на користь Кремля загрожує розширенням війни, яка може охопити весь континент.

Про це пише видання WSJ.

В опублікованій оновленій Стратегії національної безпеки США звинувачують європейців у «нереалістичних очікуваннях» щодо війни. За кілька днів до оприлюднення цього документа європейські лідери застерегли президента України Володимира Зеленського, щоб він не погоджувався на значні поступки в переговорах із США, не узгодивши деталі того, що Вашингтон запропонує, якщо Росія порушить мирну угоду і знову нападе на Україну.

«Ми хочемо миру. Але не миру, який насправді є капітуляцією», — заявив минулого місяця президент Франції Еммануель Макрон.

Він описав такий мир як угоду, що «дає Росії повну свободу продовжувати йти далі» та ставити під загрозу Європу.

«Уявіть собі, що Путін досягнув своєї мети. Україна під тиском російської окупації, його війська тиснуть на довший кордон з НАТО, і значно зростає ризик збройного нападу на нас», — такий сценарій окреслив генеральний секретар НАТО Марк Рютте напередодні.

Він зазначив, що НАТО доведеться суттєво посилити свою присутність поблизу кордонів з Росією і зіткнутися з фінансово болючим прискоренням військових витрат, що перевищуватиме вже заплановане збільшення видатків на оборону.

«Європейці протягом місяців працювали над тим, щоб відвернути Вашингтон від мирних пропозицій, які вони вважають занадто вигідними для Росії. Європейські лідери нещодавно приєдналися до України у відхиленні заклику Білого дому до Києва вивести війська з добре укріпленої території, яку українські сили утримують на Донбасі, побоюючись, що отримання Росією цих територій полегшить майбутнє вторгнення РФ», — зазначає видання.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що наразі відбуваються «найбільш інтенсивні та цілеспрямовані переговори про мир» від початку війни.

Німецьке видання Bild наголошує, що після переговорів у Берліні Захід заговорив про кінець війни в Україні. Політики вважають, що зараз він «ближчий, ніж будь-коли». Зокрема, такої ж думки дотримується президент США Дональд Трамп.