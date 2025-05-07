Погана мирна угода для України: у ЄК застерегли про нову загрозу від Путіна

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила 7 травня, що президент Росії Володимир Путін може розпочати нові, ширші атаки, якщо Україна не отримає мирної угоди з Москвою на власних умовах.

Про це очільниця ЄК заявила під час свого виступу в Європарламенті з нагоди 80-річчя завершення Другої світової війни, пише Politico.

«Те, як закінчиться ця війна (Росії проти України — ред.), визначатиме майбутнє нашого континенту на покоління вперед. Погана угода може підштовхнути Путіна до нових нападів», — висловилась фон дер Ляєн.

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Вона наголосила, що мирна угода буде довговічною лише тоді, коли гарантуватиме суверенітет України, її територіальну цілісність та повагу до прагнень стати членом Євросоюзу.

«Ми всі бачили, як Росія веде переговори. Вони бомблять. Вони залякують. Вони ховають обіцянки під завалами», — зазначила президентка Єврокомісії.

Як ЄС має допомогти Україні у переговорах про мир?

За її словами, для допомоги президенту України Володимиру Зеленському вести переговори на своїх умовах ЄС має підтримати оборонну промисловість держави, уклавши контракти на закупівлю зі своєю промисловістю. Блок також має повністю припинити імпорт російського газу та продовжувати процес вступу України до ЄС.

«У нашій історії мир і європейська інтеграція завжди йшли поруч. Тож приведімо Україну до нашого союзу. Ходімо дорогою миру разом», — резюмувала фон дер Ляєн.

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Мирний план Трампа для України

Нагадаємо, видання Reuters повідомляло, що президент США Дональд Трамп представив «остаточний» мирний план для врегулювання війни в Україні. Він передбачає таке: повне зупинення бойових дій і старт переговорів між Києвом і Москвою; міжнародні гарантії безпеки для України без вступу до НАТО, але з перспективою членства в ЄС; співпраця США з Україною у видобувній галузі, відновлення країни; зняття санкцій з РФ, відновлення торгівлі з Москвою; США визнають контроль РФ над Кримом і частинами сходу та півдня; Україна повертає Харківщину, ЗАЕС і Каховську ГЕС, але енергоресурси контролюються США і розподіляються між сторонами.

Видання The Telegraph інформувало, що Київ вніс свої правки. Головні вимоги України: базування мирної угоди на міжнародному праві, чіткі гарантії безпеки, відновлення ролі держави у мирному процесі, невизнання Криму російським, відсутність обмежень на чисельність ЗСУ.