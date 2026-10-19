ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
255
Час на прочитання
2 хв

Погана підготовка до зими у Києві: Корецький натякнув, хто винен

Прем’єр-міністр повідомив про необхідність прискорити відновлення пошкоджених енергооб’єктів, будівництво розподіленої генерації та підключення нових потужностей.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Сергій Корецький

Сергій Корецький / © ТСН

Влада Києва могла краще підготуватися до зими, бо уряд активно допомагає у цьому.

Про це в інтерв’ю BBC заявив прем’єр Сергій Корецький.

«По деяких об’єктах, які незавершені, недороблені, уряд зараз переймає на себе будівництво і захисту, і резерву, бо у нас іншого варіанту просто немає. Немає вже часу чекати. Водночас і вибору у нас теж іншого немає, окрім як спільними зусиллями відстоювати і тримати стійкість Києва. Головне — не мислити короткими перебіжками. Ще раз хочу підтвердити, що уряд, як ніколи, конструктивний та практичний. І дуже сподіваюся, що пан Кличко це підтверджує: і ту допомогу, яку ми фізично надали, і грошову, і так далі», — сказав він.

На його думку, «нечесно маніпулювати тим, що ми на два з половиною тижні призупинили платежі через фінансовий розрив».

Що передувало

Володимир Зеленський заявив, що Київ найгірше підготовлений до зими й анонсував «невідкладні безпекові та управлінські кроки». Президент повідомив, що розпочав консультації щодо «невідкладних безпекових та управлінських кроків, щоб виправити ситуацію в місті, прискорити реалізацію "плану стійкості" Києва та гарантувати більше підтримки для людей».

Мер Києва Віталій Кличко категорично відкинув звинувачення президента України Володимира Зеленського у тому, що Київ найгірше підготувався до чергової зими у умовах війни. Він заявив, що міська влада прагне забезпечити життєдіяльність столиці «попри підлі ляпаси, які постійно намагається відвісити центральна влада». Кличко 14 жовтня виступив у Верховній Раді, де звітував перед народними депутатами про підготовку у столиці.

17 жовтня під будівлею Київської міської держадміністрації у центрі столиці зібрався мітинг з вимогою відставки Віталія Кличка. Акцію ініціювали представники громадських організацій, активісти та ветерани, які заявляють про системні проблеми в управлінні столиці. Зокрема, Кличко, на їхню думку, не забезпечив належної підготовки столиці до зими та осені. Є й ті, хто прийшов підтримати очільника столиці.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie