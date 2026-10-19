Погана підготовка до зими у Києві: Корецький натякнув, хто винен

Сергій Корецький / © ТСН

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Влада Києва могла краще підготуватися до зими, бо уряд активно допомагає у цьому.

Про це в інтерв’ю BBC заявив прем’єр Сергій Корецький.

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«По деяких об’єктах, які незавершені, недороблені, уряд зараз переймає на себе будівництво і захисту, і резерву, бо у нас іншого варіанту просто немає. Немає вже часу чекати. Водночас і вибору у нас теж іншого немає, окрім як спільними зусиллями відстоювати і тримати стійкість Києва. Головне — не мислити короткими перебіжками. Ще раз хочу підтвердити, що уряд, як ніколи, конструктивний та практичний. І дуже сподіваюся, що пан Кличко це підтверджує: і ту допомогу, яку ми фізично надали, і грошову, і так далі», — сказав він.

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На його думку, «нечесно маніпулювати тим, що ми на два з половиною тижні призупинили платежі через фінансовий розрив».

Що передувало

Володимир Зеленський заявив, що Київ найгірше підготовлений до зими й анонсував «невідкладні безпекові та управлінські кроки». Президент повідомив, що розпочав консультації щодо «невідкладних безпекових та управлінських кроків, щоб виправити ситуацію в місті, прискорити реалізацію "плану стійкості" Києва та гарантувати більше підтримки для людей».

Мер Києва Віталій Кличко категорично відкинув звинувачення президента України Володимира Зеленського у тому, що Київ найгірше підготувався до чергової зими у умовах війни. Він заявив, що міська влада прагне забезпечити життєдіяльність столиці «попри підлі ляпаси, які постійно намагається відвісити центральна влада». Кличко 14 жовтня виступив у Верховній Раді, де звітував перед народними депутатами про підготовку у столиці.

17 жовтня під будівлею Київської міської держадміністрації у центрі столиці зібрався мітинг з вимогою відставки Віталія Кличка. Акцію ініціювали представники громадських організацій, активісти та ветерани, які заявляють про системні проблеми в управлінні столиці. Зокрема, Кличко, на їхню думку, не забезпечив належної підготовки столиці до зими та осені. Є й ті, хто прийшов підтримати очільника столиці.

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