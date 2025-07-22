«Поганий день для України»: ексміністр Кулеба про закон щодо НАБУ і САП

Дмитро Кулеба / © скриншот з відео

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Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про поганий день для України на тлі закону про обмеження незалежності антикорупційних органів НАБУ і САП.

Про це він написав у Facebook.

«Це поганий день для України. І це не про НАБУ і не про САП. Це про бажання людей жити в справедливій країні. Коли за 24 години розігрується спектакль, і всі мають це зʼїсти, це не про справедливість», — зазначив ексміністр.

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Він нагадав, що незалежність антикорупційних органів є здобутком Революції гідності.

«Я розумію, що для багатьох у владі Революція гідності є лише щорічним дописом в соцмережах. Але для мільйонів людей це була жертва заради справедливості. І її не можна обнулити голосуванням і швидкими підписами», — розмірковує Кулеба.

Судячи з поста, ексміністр був впевнений, що президент Зеленський не підпише закон.

«У Президента вибір — стати на бік народу або не стати. І це знову ж таки не про НАБУ і не про САП. Це про народ», — писав Кулеба.

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Зауважимо, що свій пост він опублікував ще до підписання главою держави закону. Станом на момент публікації новини документ був уже підписаний президентом Зеленським.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 липня, Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт, окремі пункти якого ліквідовують незалежність НАБУ і САП та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору.