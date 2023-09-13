Похизувалася оргазмами і закликала голосувати: політикиня топлес з коханцем записала скандальне відео

Вона заявила, що відео злили у Мережу колеги.

Політична кандидатка, яка балотується на державну посаду в Колумбії, неабияк шокувала виборців.

Про це пише Daily Mail.

У Мережі з'явилося скандальне відео, де Каталіна Харамільйо топлес розповідає про ніч "оргазмів" і благає людей "не забути" піти на виборчі дільниці.

Каталіна Харамільйо з коханцем / Фото: скриншот з відео

На кадрах, знятих самою Харамільйо, видно, як вона лежить поряд з чоловіком після ночі пристрасних занять сексом.

"Здрастуйте, сьогодні ваша кандидатка до Асамблеї Партії зелених, номер 74, прокинулася дуже щасливою. З любов'ю вона прокинулася від багатьох оргазмів. Вона провела ніч при приголомшливій повні, просячи, щоб ці збори стали реальністю для жінок і селянства. Отже не забувайте, голосуйте за Асамблею, Партію зелених, ту, що з соняшником, номер 74. До побачення", - каже у відео політикиня іспанською.

Це відео 44-річна Харамільйо надіслала співробітникам своєї передвиборчої кампанії у WhatsApp. Вибори мають відбутися 29 жовтня.

Каталіна Харамільйо / Фото: Facebook

Після цього вона звернулася до Facebook та попросила виборців "зрозуміти" її ситуацію. За її словами, ролик злили в Мережу без її дозволу.

"У рамках кампанії ми збираємося провести всі розслідування та всі процедури, щоб з'ясувати, що сталося, і я прошу всіх моїх виборців та послідовників з великим розумінням ставитись до цієї ситуації, жертвою якої я стала", - написала вона.

Каталіна Харамільйо / Фото: Facebook

У розмові з місцевим виданням новин El Colombia Харамільйо сказала, що це не офіційне відео передвиборчої кампанії. Також вона наголосила, що не показує жодних "інтимних частин" свого тіла і заявила, що сексуальне задоволення є "правом".

"Я не показую жодної інтимної частини і не говорю вульгарно, оргазми - це частина сексуальності і прав, які мають жінки і чоловіки", - прокоментувала вона.

Нагадаємо, з'явилася реакція Сенату США щодо скандалу з Ілоном Маском та Україною. Там закликали переглянути контрактні відносини Штатів з компанією SpaceX.

Читайте також: