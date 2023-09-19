"Походу на Москву не буде": Данілов розповів, як закінчиться влада Путіна

В Україні знають хто керує заколотом та як він буде відбуватись.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що повторення походу "вагнерівців" на Москву більше не буде, але у Росії назріває заколот, який призведе до фрагментації РФ.

Про це Данілов заявив під час свого інтервʼю в етері загальнонаціонального телемарафону.

Він зазначив що в Києві знають хто керує заколотом та як він буде відбуватись.

"Я думаю, що це вже буде не похід. Згадаймо, як в серпні 1991 року відбувався розпад СРСР. Те, що там назріває, і "угрупування ГКЧП", як це було в 1991 році, воно там вже зріє і вони вже там кучкуються, це достеменно відомий факт. І ми розуміємо, хто цим керує, як це відбувається. Питання, коли на Росії станеться черговий заколот — це питання короткого проміжку часу. Який це буде час, подивімось, але процеси запущені. І те, що відносно Кадирова (важка хвороба Рамзана Кадирова – ред.) – це один із чинників, які так само впливатимуть на ці процеси", - сказав Данілов.

Крім того, секретар РНБО заявив, що російські олігархи, які жили дуже хорошим життям, після божевільного рішення Путіна, повинні забувати про свій спокійний стиль життя.

На питання про те, чи готова міжнародна спільнота до розвалу Росії, Данілові відповів, що "багато хто усвідомлює, але дехто вважає, що цей процес можна контролювати і можна припуститись таких речей, які не дозволять Росії розпастись. Я можу сказати, що на це вже впливати ніхто не зможе, Росія змушена буде фрагментуватися і це відбудеться обов’язково за нашого життя. І ніяка сила зупинити це не зможе, тому що це історичний процес".

Нагадаємо, раніше Олексій Данілов заявив, що погіршення стану здоровʼя лідера Чечні Рамзана Кадирова може бути повʼязане з його отруєнням.

Крім того, ми раніше інформували, що російські олігархи здатні зробити заколот проти путінської влади в РФ.

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