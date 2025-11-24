Погодження мирного плану: дедлайн від Трампа можуть змістити

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Дедлайн від президента США Дональда Трампа для України на погодження мирного плану може бути подовжений на тиждень.

Про це повідомило The Economist з посиланням на джерела.

«Термін Дональда Трампа, визначений до 27 листопада, для підтримки Україною мирного плану може бути подовжено ще на один тиждень», — йдеться в заяві.

Водночас видання зауважило, що новий план може ускладнити дії Європи щодо вилучення заморожених російських активів.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп задоволений прогресом, досягнутим під час переговорів у Женеві 23 листопада щодо американського мирного плану для України. Рубіо висловив оптимізм, але не зміг гарантувати ухвалення остаточного рішення до крайнього терміну, встановленого Трампом, — 27 листопада, лише висловив сподівання, що це станеться «скоро».

Після зустрічі в Женеві вийшла заява Білого дому, в якій вказано, що американські та українські представники розробили оновлену та вдосконалену рамкову мирну угоду. Обидві сторони підтвердили, що майбутня мирна угода повинна повністю підтримувати суверенітет України.

За даними Reuters, посадовці з України та США обговорюють можливий візит президента Володимира Зеленського до Вашингтона. Ціль — особисто обговорити з Трампом найчутливіші елементи мирного плану, зокрема питання територій.