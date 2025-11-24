- Дата публікації
Погодження мирного плану: дедлайн від Трампа можуть змістити
В України з’явиться додатковий час на ухвалення рішення щодо мирного плану.
Дедлайн від президента США Дональда Трампа для України на погодження мирного плану може бути подовжений на тиждень.
Про це повідомило The Economist з посиланням на джерела.
«Термін Дональда Трампа, визначений до 27 листопада, для підтримки Україною мирного плану може бути подовжено ще на один тиждень», — йдеться в заяві.
Водночас видання зауважило, що новий план може ускладнити дії Європи щодо вилучення заморожених російських активів.
Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп задоволений прогресом, досягнутим під час переговорів у Женеві 23 листопада щодо американського мирного плану для України. Рубіо висловив оптимізм, але не зміг гарантувати ухвалення остаточного рішення до крайнього терміну, встановленого Трампом, — 27 листопада, лише висловив сподівання, що це станеться «скоро».
Після зустрічі в Женеві вийшла заява Білого дому, в якій вказано, що американські та українські представники розробили оновлену та вдосконалену рамкову мирну угоду. Обидві сторони підтвердили, що майбутня мирна угода повинна повністю підтримувати суверенітет України.
За даними Reuters, посадовці з України та США обговорюють можливий візит президента Володимира Зеленського до Вашингтона. Ціль — особисто обговорити з Трампом найчутливіші елементи мирного плану, зокрема питання територій.