Похорон може стати дорожчим: у Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт

Запропоновані зміни до Податкового кодексу можуть привести до значного збільшення вартості поховань на кладовищах в Україні.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №12189, яким пропонується ввести податок на додану вартість (ПДВ) операцій з постачання послуг з поховання, а також скасувати спрощену систему оподаткування для надавачів ритуальних послуг.

Про це йдеться в картці документа.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту щодо особливостей оподаткування надавачів ритуальних послуг, документом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України, а саме:

виключити норми, які передбачають звільнення від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання послуг з поховання та постачання ритуальних товарів державними та комунальними службами;

скасувати надавачам ритуальних послуг можливість застосувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Метою законопроєкту нардепи називали вирішення проблеми, яка виникає у зв'язку із запропонованою демонополізацією сфери надання ритуальних послуг, запровадженням можливості функціонування кладовищ, крематоріїв і колумбаріїв приватної форми власності, що в свою чергу вимагає внесення запропонованих змін для дотримання принципу рівності усіх платників перед законом і недопущенням будь-яких проявів податкової дискримінації.

Нагадаємо, Верховна Рада України зареєструвала доопрацьований законопроєкт, який пропонує скасувати кримінальне покарання у вигляді ув'язнення на 3-5 років за створення та поширення інтимного контенту дорослими.

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