Погрози США про відмову від переговорів: Тhe Guardian пише про брак досвіду в команді Трампа

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Команда американського президента Дональда Трампа виявляє брак досвіду і терпіння, погрожуючи відмовитися від мирних переговорів з Україною. Якщо це станеться - рішення зіграє на руку Кремлеві.

Про це йдеться у матеріалі Тhe Guardian.

Незрозуміло, чи погрожувала адміністрація Трампа відмовитися від російсько-української мирної угоди як переговорної тактики чи просто тому, що їй бракує концентрації на складних переговорах – недолік, який переслідував зовнішню політику Білого дому протягом перших трьох місяців перебування на посаді.

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Дипломатія, виявляється, важка. 24 години, за які Дональд Трамп обіцяв припинити бойові дії в Україні, давно минули.

“Якщо Трамп взагалі відмовиться від угоди та війни - це рішення все одно зіграє на руку Путіну – позбавить Україну ключового союзника та фінансового помічника в її боротьбі з Росією. Москва, схоже, вважає ситуацію безпрограшною: або укласти вигідну угоду з Білим домом, або чекати, поки Трамп втратить терпіння. Що він зараз і погрожує зробити”, - пише Тheguardian.

У важких переговорах щодо припинення вогню російської війни в Україні завжди була прогалина в експертних знаннях. Тепер в адміністрації, схоже, бракує терпіння, і вона дала зрозуміти, що готова піти. Україна такої можливості не має, констатує видання.

Нагадаємо, в адміністрації Дональда Трампа назвали умову, коли США можуть вийти з переговорів щодо війни.

Дата публікації 09:46, 19.04.25 Кількість переглядів 73 Зараз! Екстрені заяви зі США: Крим визнають російським?! План Кремля розсекречено!