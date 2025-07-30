Погрози Трампа Росії: чи зможуть санкції змінити перебіг війни

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп визнав, що фінансові санкції проти Росії у відповідь на війну в Україні можуть не спрацювати.

Про це пише The New York Times.

Про це він заявив у розмові з журналістами на борту Air Force One. За словами Трампа, через десять днів Сполучені Штати можуть ввести нові заходи, включно з тарифами та іншими обмеженнями, проте він не впевнений у їхній ефективності.

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«Не знаю, чи вплине це на Росію, тому що, очевидно, Путін хоче продовжувати війну», — сказав Трамп, маючи на увазі президента Росії Володимира Путіна. «Ми плануємо ввести тарифи та інші заходи. Це може вплинути, а може й ні. Але це можливо».

Раніше Трамп пропонував, що зможе покласти край війні в Україні, звернувшись до Путіна «як чоловік до чоловіка». Він також неодноразово критикував президента України Володимира Зеленського, зображуючи його та Україну не як жертви, а як відповідальних за конфлікт. Проте згодом його риторика стала більш стриманою, і погрози щодо санкцій викликали питання про реальні важелі впливу США на Кремль і готовність Трампа їх застосовувати.

Виконавчий віцепрезидент Центру міжнародної політики Метт Дасс зазначив, що Трамп, ймовірно, усвідомлює, що проблема не в Зеленському, а у Путіні. За його словами, президент США раніше дуже впевнено оцінював свої можливості вести переговори, однак тепер реальність змушує його сумніватися.

Трамп оголосив, що дасть Росії близько 10–12 днів на припинення війни, перш ніж застосує санкції, що коротше за попередній термін у 50 днів, який він озвучував на початку липня. Він погрожує ввести вторинні тарифи для країн, які торгують з Росією, зокрема для Китаю, Індії та Туреччини, що може призвести до загострення глобальної торгової війни.

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Незважаючи на загрози, санкції досі не були впроваджені у повному обсязі. Законопроєкт, який передбачає жорсткі обмеження для російського енергетичного сектора, що міг би завдати суттєвих збитків Москві, не отримав підтримки серед лідерів республіканців після того, як Трамп заявив про намір діяти самостійно.

Експерти вважають, що ультиматум Трампа навряд чи змінить позицію Путіна. Російський президент вважає війну історичною місією та впевнений у своїх силах на полі бою. Росія також підготувалась до санкцій: за останні роки економіка країни адаптувалася до обмежень Заходу, і навіть з’явилися спеціальні програми для навчання ухиленню від санкцій.

Тим не менш, Росія все ще значною мірою залежить від доходів від експорту нафти і газу, які становлять близько третини державного бюджету. Впровадження вторинних тарифів для покупців російських енергоносіїв створить додатковий тиск, але ризики для світового ринку, зокрема стрибок цін на нафту, роблять цей крок надзвичайно складним.

Колишня заступниця помічника міністра оборони США Евелін Фаркас заявила, що у Трампа є різноманітні інструменти впливу — від санкцій до збільшення військової допомоги Україні. Вона підкреслила, що Трамп повинен дати зрозуміти Москві, що війна не може бути виграна військовим шляхом, і переконати навіть найближче оточення Путіна в неминучості поразки.

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Реакція Кремля була стриманою. Прессекретар Дмитро Пєсков заявив, що Кремль взяв заяви Трампа до відома. Водночас російські політики, близькі до Путіна, критикують непослідовність позиції США. Міністр закордонних справ Сергій Лавров і колишній президент Дмитро Медведєв назвали ультиматуми Трампа «несерйозними» і «кроком до війни з власною країною».

Аналітики відзначають, що непослідовність і різкі зміни позиції США ускладнюють тиск на Росію. Водночас дії Трампа за останній час свідчать про більш жорсткий підхід до проблеми.

Війна в Україні триває, і світ продовжує уважно стежити за розвитком подій та позицією ключових світових гравців. Уряд США поки не повідомляє про інші можливі заходи, але наголошує на прагненні припинити кровопролиття через військову підтримку України та жорсткі економічні обмеження для Росії.

Нагадаємо, напередодні Трамп оголосив про скорочення терміну для Росії на припинення війни проти України з 50 до 10 днів, пояснивши це відсутністю прогресу. Він також повідомив, що на 11-й день Сполучені Штати введуть проти Росії тарифи та інші заходи. Трамп додав, що війна в Україні може затягнутися, хоча її можна було б легко припинити.

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У свою чергу президент України Володимир Зеленський відзначив, що рішення Трампа — це чітка і своєчасна позиція. Він запевнив, що Україна прагне миру і продовжить співпрацювати зі США задля безпеки, сили та процвітання обох країн.