Поява невідомих дронів у Данії: в уряді зробили важливу заяву

Прапор Данії / © Associated Press

Повторна поява невідомих безпілотників над територією Данії, зокрема поблизу військових об’єктів — це гібридна атака.

Про це на терміновому брифінгу заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, пише TV2.

“Уже зрозуміло, що ми побачимо більше гібридних інцидентів. Данія має бути ще більш готова протидіяти таким інцидентам у майбутньому, зокрема на тлі останніх інцидентів в інших європейських країнах”, — наголосив міністр.

Поульсен заявив, що це гібридна атака з використанням різних типів дронів, і йдеться про дії, які становлять загрозу для безпеки Данії. За його словами, хоча відповідальних за запуск апаратів ще не знайшли, але, “безперечно, це не має вигляд якогось збігу, це має вигляд систематичних дій”.

“Усе вказує на те, що діє професійний суб’єкт”, — заявив міністр і додав, що данська розвідка ретельно стежить за подіями.

Своєю чергою міністр юстиції Петер Хуммельгор каже, що подіям у Данії передували тривожні інциденти в інших країнах Європи.

“Мета таких гібридних атак – посіяти страх. Вона для того, щоб створити розкол, щоб злякати нас… Зараз важливіше, ніж будь-коли, щоб ми були згуртовані”, — заявив він.

Нагадаємо, ввечері 22 вересня і протягом ночі 23 вересня аеропорт данського Копенгагена призупинив роботу через рух невідомих дронів. БпЛА зупинили злети та приземлення майже на чотири години. Безпілотники не збивали. Поліція розпочала розслідування.

Вночі проти 25 вересня в Данії закрили аеропорт через дрони. Тимчасово призупиняло роботу летовище міста Ольборг, що на півночі країни.