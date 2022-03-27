Покарання за оприлюднення фото і відео з місць ворожих обстрілів: що "каже" Кримінальний кодекс України

Покарання за оприлюднення фото і відео з місць ворожих обстрілів: що "каже" Кримінальний кодекс України

Жодна сенсація не варта людських життів.

Оприлюднення фото і відео з місць ворожих обстрілів можуть кваліфікуватися за Кримінальним кодексом України як шпигунство (для працівників іноземних ЗМІ - ред.) або державна зрада (для українських журналістів - ред.).

Про це заявила речниця управління СБУ у Львівській області Роксолана Яворська, коментуючи ракетні обстріли Львова, - пише Укрінформ.

"Ваша інформація може підпадати під 114 статтю як шпигунство, а для українських журналістів - під 111-ту як державна зрада, адже відбувається її передавання ворогу", - зауважила вона.

Яворська наголосила, що, транслюючи інформацію про те, звідки летять снаряди і куди вони потрапляють, журналісти мимохіть допомагають ворогу скорегувати вогонь.

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"В нас є мирне населення, в нас можуть загинути люди від ваших публікацій і прямих ефірів. Ви корегуєте вогонь ворога. Не допустіть смертей мирного населення", - закликала Яворська.

"Передайте цю інформацію журналістам, блогерам та громадським активістам, які ведуть прямі трансляції чи поширюють дані, фото та відео атак на Львівщині до того як про це повідомили офіційні джерела. Публікація інформації, де пролетіла ракета, куди потрапила, поблизу чого стався вибух до закінчення тривоги та офіційного повідомлення від ЛОВА, може призвести до того, що ворог нанесе більш точний удар і постраждають мирні жителі та ті, хто поширив інформацію. Також звертаюся до наших земляків, які працюють перекладачами чи фіксерами в іноземних журналістів: донесіть, будь ласка, до них моє прохання", - підкреслив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Жодна сенсація не варта людських життів", - додав він.

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