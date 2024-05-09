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Штрафи для ухилянтів: Рада проголосувала за законопроєкт у цілому

Штрафи для ухилянтів: Рада проголосувала за законопроєкт у цілому

Штрафи для ухилянтів / Колаж ТСН.ua

Зауважимо, що з законопроєкту прибрали норму про можливість ув’язнення ухилянтів.

Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт №10379, який передбачає збільшення штрафів для порушників закону про мобілізацію.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Парламент проголосував в цілому #10379 про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення мобілізації. За – 256", – поінформував депутат.

Він зазначив, що до документу були внесені всі зміни про "пом’якшення", які обіцяв комітет. Багато негативних норм із законопроєкту прибрали.

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Результати голосування за законопроєкт №10379 / © Telegram-канал Ярослава Железняка
Результати голосування за законопроєкт №10379 / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Нагадаємо, 10 квітня Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт №10379, який передбачає посилення відповідальності за порушення мобілізації.

Розміри штрафів за порушення мобілізації

Відповідно до правок, які Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності розглянув до другого читання, за порушення правил військового обліку (стаття 210) передбачений штраф:

  • від 3400 до 5100 грн,
  • за повторне порушення або в особливий період – від 17 000 до 25 500 грн.

За порушення закону про мобілізацію у мирний час (стаття 210-1):

  • штрафи від 5100 до 8500 грн для громадян,
  • штрафи від 17 000 до 34 000 грн для посадових та юридичних осіб.

За порушення закону мобілізацію у воєнний час:

  • штрафи від 17 000 до 25 500 грн для громадян,
  • штрафи від 34 000 до 59 500 грн для посадових та юридичних осіб.

Зауважимо, що з законопроєкту прибрали норму про можливість ув’язнення ухилянтів.

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