Покарання за порушення мобілізації: в Раді розглянули правки до законопроєкту

В Раді нагадали, що прибрали з законопроєкту норму про ув’язнення та зменшили пропоновані урядом штрафи у 200 тис. грн.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності розглянув поправки до другого читання до законопроєкту №10379 про відповідальність за порушення закону про мобілізацію.

Про це член правоохоронного комітету нардеп Максим Бужанський повідомив у Мережі 1 травня.

Так, комітет залишив суми штрафів за порушення військового обліку та мобілізації на попередньому рівні – як рекомендував ще до першого читання. Виняток – верхній поріг за статтею 210, та 210-1, де передбачається штраф у розмірі 25 500 грн.

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Таким чином, за порушення правил військового обліку (стаття 210):

штраф від 3400 до 5100 грн,

за повторне порушення або в особливий період – від 17 000 до 25 500 грн.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час (стаття 210-1):

штрафи від 5100 до 8500 грн для громадян,

штрафи від 17 000 до 34 000 грн для посадових та юридичних осіб.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у воєнний час:

штрафи від 17 000 до 25 500 грн для громадян,

штрафи від 34 000 до 59 500 грн для посадових та юридичних осіб.

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Бужанський зазначив, що адміністративний штраф накладатиметься протягом року, але не пізніше ніж три місяці від моменту виявлення правопорушення.

"Додали три режими – правопорушення, повторне правопорушення та правопорушення під час дії режиму воєнного стану", – повідом в нардеп.

Він також вказав на важливе уточнення: статті 210 і 210-1 не застосовуються щодо тих даних про призовника, які ТЦК може отримати шляхом доступу до відкритих для нього державних реєстрів.

"Нагадаю, Кабмін пропонував кілька років в'язниці та штрафи у 200 тисяч. Комітет в'язницю виключив, штрафи зменшив", – наголосив Бужанський.

Нагадаємо, 10 квітня Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт №10379, який передбачає посилення відповідальності за військові правопорушення (мобілізації) та внесення відповідних змін до Кодексу про адмінправопорушення та Кримінального кодексу.

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