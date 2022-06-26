"Покатаємось на конях з оголеним торсом": лідери G7 на саміті висміяли диктатора Путіна

"Покатаємось на конях з оголеним торсом": лідери G7 на саміті висміяли диктатора Путіна

Лідери країн G7 на саміті висміяли російського диктатора Володимира Путіна.

Західні лідери пригадали фото російського диктатора, на якому він з оголеним торсом позує верхи на коні. Члени G7 іронічно зауважили, що для того, щоб продемонструвати свою "крутість" їм також потрібно сфотографуватись без верхнього одягу.

Про це пише The Guardian.

Лідери країн G7 зібрались на обід у замку Ельмау. Там Борис Джонсон іронічно зауважив, чи варто їм зняти піджаки і сорочки, щоб продемонструвати свою крутість, як це колись робив російський диктатор.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо сказав, що варто "дочекатися" офіційного фото, перш ніж роздягатися, на що Джонсон відповів: "Ми повинні показати, що ми крутіші за Путіна".

"Ми покатаємось верхи на конях з оголеним торсом", - сказав Трюдо, пригадавши фото Путіна.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн додала, що верхова їзда - це чудове заняття.

Лідери G7 все ж вирішили позувати для спільного фото вдягненими.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном на полях саміту "Великої сімки" обговорили війну Росії проти України.

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