Показати підтримку другу Зеленському: до Києва прилетіли Дуда і Науседа

Напередодні президенти Польщі та Литви зустрілися удвох.
До Києва вранці 22 лютого прибули президенти Польщі та Литви - Анджей Дуда та Гітанас Науседа.
Про це у своєму Twitter повідомив Науседи.
За його словами, мета візиту глав держав - це показати солідарність президенту України Володимиру Зеленському на тлі агресії Росії.
"Після консультацій у Польщі з президентом Анджеєм Дудою вчора ввечері, сьогодні вранці ми разом прибули до Києва, щоб показати солідарність з нашим другом Володимиром Зеленським", - йдеться в його повідомленні.
Литовський лідер наголосив, що боротьба України – це боротьба його країни: "Дорогі українці, Литва разом з вами. Ваша боротьба - це наша боротьба. Разом до перемоги! Ми стоїмо з Україною".
Як повыдомлялося, сейм Литви запропонував виключити Росію з Парламентської асамблеї Ради Європи через визнання Путіним "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР". Вона наголосила, що Росія грубо порушила Статут Ради Європи.
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