Показати підтримку другу Зеленському: до Києва прилетіли Дуда і Науседа

Показати підтримку другу Зеленському: до Києва прилетіли Дуда і Науседа

Напередодні президенти Польщі та Литви зустрілися удвох.

До Києва вранці 22 лютого прибули президенти Польщі та Литви - Анджей Дуда та Гітанас Науседа.

Про це у своєму Twitter повідомив Науседи.

Також читайте Путіна не цікавлять частини України: Кулеба висловився щодо цілей Кремля

За його словами, мета візиту глав держав - це показати солідарність президенту України Володимиру Зеленському на тлі агресії Росії.

"Після консультацій у Польщі з президентом Анджеєм Дудою вчора ввечері, сьогодні вранці ми разом прибули до Києва, щоб показати солідарність з нашим другом Володимиром Зеленським", - йдеться в його повідомленні.

Литовський лідер наголосив, що боротьба України – це боротьба його країни: "Дорогі українці, Литва разом з вами. Ваша боротьба - це наша боротьба. Разом до перемоги! Ми стоїмо з Україною".

Як повыдомлялося, сейм Литви запропонував виключити Росію з Парламентської асамблеї Ради Європи через визнання Путіним "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР". Вона наголосила, що Росія грубо порушила Статут Ради Європи.

Читайте також: