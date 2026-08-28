«Показати середній палець»: Україна жорстко відповіла депутату Держдуми, який закликав бомбити міста

Держдума РФ. / © Associated Press

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Речник українського МЗС Георгій Тихий заявив, що заклики заступника голови Держдуми РФ Петра Толстого до бомбардування українських міст мають стати підставою для видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на його арешт.

Про це йдеться у дописі дипломата у мережі Х.

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Зауважимо, Тихий відреагував на заяву Толстого, яку той зробив в ефірі одного з пропагандистських телеканалів. Політик країни-агресорки закликав обстрілювати міста України, щоб деморалізувати населення і це, наголошують в міністерстві, має стати приводом до арешту МКС.

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«Такі заяви російського чиновника, що закликають до воєнних злочинів та вимагають нестерпних умов життя для цивільного населення, повинні призвести до видачі ордера на арешт. Що стосується „піднятих рук“ — єдина причина для їх підняття — це показати Толстому та його колегам-воєнним злочинцям середній палець», — наголосив він.

Цинічна заява Толстого

Петро Толстой під час участі в одній з програм на росТБ відкрито заявив про необхідність бомбардування України. Він зухвало наголосив, мовляв, йдеться не про жорстокість. З його слів, це заклик, щоб «деморалізувати публіку [українців] настільки, щоб з піднятими лапками вийшла назустріч нашим військам».

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