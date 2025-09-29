ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
566
Час на прочитання
2 хв

"Показав карту і сказав...": донька Келлога розкрила, як її батько попереджав про напад РФ на Україну

Меган Моббс пригадала, що вона і її батько Кіт Келлог були впевнені, що Україна вистоїть.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Меган Моббс. Meaghan Mobbs / Instagram

Меган Моббс. Meaghan Mobbs / Instagram

Донька спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога і керівниця американського благодійного Фонду Везермана Меган Моббс розповіла, що дізналася про нашу країну завдяки шкільному проєкту.

Про це передає «Українська правда».

Моббс зізналася, що закохалася в Україну, коли їй було десять. У початковій школі дівчинці та її однолітками дали завдання — обрати країну й зробити про неї презентацію для класу. Донька Келлога обрала Україну.

«Це був 1996 або 1997 рік. І тоді в США говорили про Україну типові речі, як от „житниця Європи“, „молода нова країна“. Я зробила цю презентацію і пам’ятаю, як тоді подумала: „Яка ж це класна країна“. У неї стільки можливостей попереду. Вона має вихід до моря, має зерно, а ще в людей гарний одяг і квіти у волоссі. Мене це захоплювало. Це була ідея про появу чогось нового, обіцянка чогось великого», — каже Меган.

Вона пригадала, що на початку лютого 2022 року, коли російське угруповання на кордоні почало зростати, всі експерти на телебаченні казали, що вторгнення відбудеться, і фраза «Київ за три дні» набула популярності.

«Звісно, озираючись назад легко так говорити. Але я знала, що Україна буде чинити опір», — каже Меган Моббс. Вона наголошує, що такої ж думки був і її батько.

«Мій батько говорив із Джоном Робертсом, ведучим Fox News. Це не була розмова в ефірі, а особиста бесіда. Батько сказав йому: „Послухай, Джоне, це вторгнення відбудеться“. Інші експерти тоді говорили, що цього не станеться. Хтось казав, що вторгнення буде, але Україна впаде, а хтось — що ніякого вторгнення не буде, що це просто агресивні дії з боку Росії. Батько тоді був єдиним за лаштунками, хто дістав карту, показав її Джону Робертсу й сказав: „Вторгнення буде, ось усі індикатори, усі військові ознаки, які підтверджують це“. Він також був тією людиною, яка сказала: „Україна буде чинити опір“», — розповіла донька спецпредставника президента США.

Раніше дочка Келлога Меган Моббс закликала покарати того, хто змусив солдатів США розстелити червону доріжку для Путіна на Алясці.

Дата публікації
Кількість переглядів
566
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie