"Показав карту і сказав...": донька Келлога розкрила, як її батько попереджав про напад РФ на Україну

Меган Моббс. Meaghan Mobbs / Instagram

Донька спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога і керівниця американського благодійного Фонду Везермана Меган Моббс розповіла, що дізналася про нашу країну завдяки шкільному проєкту.

Про це передає «Українська правда».

Моббс зізналася, що закохалася в Україну, коли їй було десять. У початковій школі дівчинці та її однолітками дали завдання — обрати країну й зробити про неї презентацію для класу. Донька Келлога обрала Україну.

«Це був 1996 або 1997 рік. І тоді в США говорили про Україну типові речі, як от „житниця Європи“, „молода нова країна“. Я зробила цю презентацію і пам’ятаю, як тоді подумала: „Яка ж це класна країна“. У неї стільки можливостей попереду. Вона має вихід до моря, має зерно, а ще в людей гарний одяг і квіти у волоссі. Мене це захоплювало. Це була ідея про появу чогось нового, обіцянка чогось великого», — каже Меган.

Вона пригадала, що на початку лютого 2022 року, коли російське угруповання на кордоні почало зростати, всі експерти на телебаченні казали, що вторгнення відбудеться, і фраза «Київ за три дні» набула популярності.

«Звісно, озираючись назад легко так говорити. Але я знала, що Україна буде чинити опір», — каже Меган Моббс. Вона наголошує, що такої ж думки був і її батько.

«Мій батько говорив із Джоном Робертсом, ведучим Fox News. Це не була розмова в ефірі, а особиста бесіда. Батько сказав йому: „Послухай, Джоне, це вторгнення відбудеться“. Інші експерти тоді говорили, що цього не станеться. Хтось казав, що вторгнення буде, але Україна впаде, а хтось — що ніякого вторгнення не буде, що це просто агресивні дії з боку Росії. Батько тоді був єдиним за лаштунками, хто дістав карту, показав її Джону Робертсу й сказав: „Вторгнення буде, ось усі індикатори, усі військові ознаки, які підтверджують це“. Він також був тією людиною, яка сказала: „Україна буде чинити опір“», — розповіла донька спецпредставника президента США.

Раніше дочка Келлога Меган Моббс закликала покарати того, хто змусив солдатів США розстелити червону доріжку для Путіна на Алясці.