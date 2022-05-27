"Показав, що готовий продовжувати війну": в Пентагоні заявили, що Путін не піде на переговори з Україною

"Показав, що готовий продовжувати війну": в Пентагоні заявили, що Путін не піде на переговори з Україною

У Пентагоні вважають, що президент Росії Володимир Путін демонструє, що готовий продовжувати війну на Донбасі та не виявляє бажання вести мирні переговори з Україною.

Водночас очільник Кремля досі не досяг жодної стратегічної мети у війні з Україною.

Про це речник Пентагону Джон Кірбі розповів на брифінгу 27 травня.

"Він не забрав суверенітет України ­– навпаки, він показав українцям, наскільки важлива незалежність, і вони борються за неї щодня. Він не захопив столицю і не обезголовив уряд. Він не захопив жодного великого міста, крім Маріуполя", – розповів речник міноборони США.

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Водночас Кірбі зазначив, що Путін неготовий до переговорів і найближчим часом не варто на них розраховувати.

"Путін може прямо тут і зараз зробити правильну річ: вивести війська і сісти за стіл переговорів із Зеленським і вести сумлінні переговори. Зараз не схоже, щоб була надія на такі переговори", – сказав речник Пентагону.

"Путін не виявив жодного інтересу до дипломатичного врегулювання. Він показав, що готовий продовжувати війну на Донбасі: продовжує нарощувати війська, стягувати техніку, завдавати авіаудари на меншій території України", – додав Кірбі.

Нагадаємо, українська розвідка попередила, що активна фаза війни може тривати до зими. Водночас у російських пабліках шириться інформація, що Путін готовий воювати 5-10 років. Проте експерти вважають, що це неможливо, адже президент РФ нібито стільки не проживе.

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