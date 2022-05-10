"Показав, яких помилок варто уникнути": Зеленський - про газову "дружбу" України з Росією

"Показав, яких помилок варто уникнути": Зеленський - про газову "дружбу" України з Росією

Президент України Володимир Зеленський 10 травня звернувся до народу й політиків Словаччини.

У своїй промові глава держави пригадав так звану газову "дружбу" України з Російською Федерацією, показавши словакам на прикладі нашої країни наслідки енергетичної співпраці з агресором.

Про це Президент України розповів у відеозверненні ввечері 10 травня.

"Сьогодні був складний день. Були новини - як звичайні, так і трагічні. Почну з міжнародних контактів. Продовжив звертатися до іноземних парламентів. До тих держав і народів, чия підтримка важлива для нас. І особливо зараз.

У зверненні до парламенту Словаччини подякував за потужну оборонну, санкційну та іншу підтримку. Пояснив наш погляд на те, чому енергетична співпраця з Росією не може розглядатися у відриві від агресивної політики цієї держави. І на українському прикладі, нагадавши історію газової так званої "дружби" з Росією, показав, яких помилок варто уникнути", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 10 травня Президент України заявив, що застосовуються всі можливі дипломатичні інструменти, щоб визволити з маріупольського заводу "Азовсталь" поранених військових. Проте Росія блокує всі можливі варіанти евакуації.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 76-го дня війни

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