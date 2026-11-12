"Показує, куди рухаються події": Зеленський розніс США за обмеження Starshield на окупованих землях

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що відновлення Сполученими Штатами обмеження швидкості роботи для терміналів Starshield (захищеної мережі супутників Starlink) на окупованих територіях не лише створює серйозні проблеми для дронів-перехоплювачів на фронті, а й демонструє небезпечну тенденцію у ставленні до українських земель.

Про це глава держави висловився 12 листопада на саміті Європейської політичної спільноти в Дубліні.

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Зеленський із критикою прокоментував встановлення обмеження швидкості для Starshield на рівні 161 км/год. на фронті.

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«Дещо вже зрозуміло: хтось в Америці ухвалює рішення, фактично ставлячись до української території так, ніби вона не є українською. Це показує нам, куди рухаються події», — сказав президент.

Раніше, за його словами, обмеження Starshield поширювалися лише на територію Росії. Українська сторона наразі з’ясовує деталі ситуації з американськими партнерами.

Водночас Зеленський на саміті в Дубліні закликав партнерів продовжувати спільні оборонні проєкти та виробництво озброєння. Він наголосив, що саме завдяки співпраці з партнерами Україна зберігає сильні позиції на фронті, тоді як сповільнення роботи Starshield створює для українських військових додаткові проблеми.

Нагадаємо, трохи раніше Зеленський повідомив, що українські військові вже кілька днів фіксують значні збої в роботі Starshield вздовж усієї лінії фронту та на окупованих територіях. За словами глави держави, йдеться про системне обмеження швидкості до 161 км/год., через що українські засоби ППО не встигають перехоплювати російські реактивні дрони, що вже призвело до влучань. Зеленський наголосив, що це допомагає ворогу завдавати більше ударів.

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Скандал з обмеженням роботи Starlink в Україні — що було раніше

Зауважимо, 14 жовтня для Сил оборони України сповільнили швидкість Starshield разом із обмеженням обміну розвідданими та продажу зброї. 24 жовтня роботу системи було повністю відновлено. Таким чином адміністрація президента США Дональда Трампа намагалася тиснути на Київ через удари по російських НПЗ, перекладаючи на Україну провину за енергетичну кризу та зростання цін у США перед виборами до Конгресу.

Через серйозний удар по репутації та зростання кількості загиблих українців (за даними ООН — на 85%) після широкого публічного розголосу в Білому домі почали відхрещуватися від відповідальності. Трамп, держсекретар США Марко Рубіо та міністр оборони Піт Гегсет заперечвли свою причетність, перекладаючи вину на мільярдера Ілона Маска. Тоді як ЗМІ вказують, що наказ ішов із Білого дому або був із ним узгоджений.

Сам Маск заявив, що Starshield контролюється урядом США, а обмеження нібито запровадили через використання українцями терміналів для ударів по РФ (що в Києві спростували через технічні ліміти швидкості та геоблокування над Росією).

Після перемоги на проміжних виборах до Конгресу США демократи готують розслідування рішень адміністрації Трампа. Комітет Сенату з міжнародних відносин уже надіслав запити про збереження документів щодо обмеження Маском роботи Starshield в Україні та угод щодо російського дизелю. Повноцінні перевірки розпочнуться в січні 2027 року після переходу контролю над Конгресом до нової більшості.

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